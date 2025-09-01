19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 21:47

Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

01 сентября 2025, 21:47
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Россияне в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. 1 сентября атаковали три общины – Покровскую, Маломихайловскую и Славянскую. 

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в результате атаки врага погибли два человека. Также еще двое местных жителей получили ранения. Частично разрушен частный дом. Еще два дома повреждены обстрелами. Уничтожены и изуродованы хозяйственные постройки, избит трактор.

Также известно, что ночью россияне ударили по Покровской общине беспилотником и управляемой авиабомбой. В результате удара погиб мужчина. Повреждены четыре авто, разрушен частный дом.

В Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Красногригорьевскую общины. Россияне применили FPV-дроны и артиллерию. Там в результате атаки получили ранения двое мужчин. Также повреждены инфраструктура, девять частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач.

В Зеленодольском обществе произошел пожар. Туда россияне ударили беспилотником.

Напомним, в ночь на 30 июня Россия совершила комбинированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые ракеты и баллистику. Воздушная тревога охватила всю страну, взрывы раздавались во многих регионах.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Днепропетровская область
Россияне ударили КАБами по селу на Запорожье: погибли супруги
01 сентября 2025, 07:40
Россияне обстреляли рынок на Днепропетровщине: пострадали четыре человека
30 августа 2025, 16:34
В Запорожье из-за российских обстрелов повреждены многоэтажки
28 августа 2025, 21:13
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Гибель людей у укрытия в столице: охраннику отменили приговор
01 сентября 2025, 22:23
Мужчине из Киевщины, стрелявшему в отца и сына, грозит пожизненное заключение
01 сентября 2025, 22:22
Зеленский обсудил с премьером Португалии предстоящие гарантии безопасности Украины
01 сентября 2025, 21:53
Николаевщина получит более 30 млн грн для водоснабжения
01 сентября 2025, 21:44
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских атак
01 сентября 2025, 21:35
300 млн на безопасное обучение: Харьков готовится к офлайну
01 сентября 2025, 20:44
Деревьев на 77 миллионов: в Киевской области директору предприятия грозит заключение
01 сентября 2025, 20:37
В Херсоне на строительство "подземных школ" потратили около 73 млн грн
01 сентября 2025, 20:33
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
01 сентября 2025, 20:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »