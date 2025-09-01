Фото: ОВА

Россияне в очередной раз нанесли удары по Днепропетровщине. 1 сентября атаковали три общины – Покровскую, Маломихайловскую и Славянскую.

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в результате атаки врага погибли два человека. Также еще двое местных жителей получили ранения. Частично разрушен частный дом. Еще два дома повреждены обстрелами. Уничтожены и изуродованы хозяйственные постройки, избит трактор.

Также известно, что ночью россияне ударили по Покровской общине беспилотником и управляемой авиабомбой. В результате удара погиб мужчина. Повреждены четыре авто, разрушен частный дом.

В Никопольщине российская армия атаковала райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую, Красногригорьевскую общины. Россияне применили FPV-дроны и артиллерию. Там в результате атаки получили ранения двое мужчин. Также повреждены инфраструктура, девять частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач.

В Зеленодольском обществе произошел пожар. Туда россияне ударили беспилотником.

