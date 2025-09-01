19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 21:47

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

01 вересня 2025, 21:47
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Росіяни вчергове завдали ударів по Дніпропетровщині. 1 вересня атакували три громади – Покровську, Маломихайлівську та Слов’янську 

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок атаки ворога загинули двоє людей. Також ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Частково зруйнований приватний будинок. Ще два будинки пошкоджені обстрілами. Знищені та понівечені господарські споруди, побитий трактор.

Також відомо, що вночі росіяни вдарили по Покровській громаді безпілотником та керованою авіабомбою. Внаслідок удару загинув чоловік. Пошкоджені чотири авто, зруйнована приватна оселя.

На Нікопольщині російська армія атакувала райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Росіяни застосували FPV-дрони та артилерію. Там внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків. Також пошкоджені інфраструктура, дев'ять приватних будинків, дві господарські споруди, лінія електропередач.

У Зеленодольській громаді сталась пожежа. Туди росіяни вдарили безпілотником.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
01 вересня 2025
