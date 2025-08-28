Фото: zp.gov.ua

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошел пожар. В частности, рядом с эпицентром взрыва пострадали многоэтажные дома

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В результате российской атаки в Запорожье повреждены восемь многоквартирных домов, а также нежилые помещения. Коммунальщики работают над восстановлением. В частности, закрывают окна поврежденных квартир письмами ОСБ и обследуют территорию, чтобы зафиксировать все разрушения.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:

городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

горячая телефонная линия Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки также повреждено здание миссии ЕС. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удар был направлен и по дипломатическим учреждениям, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.