22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 21:13

В Запорожье из-за российских обстрелов повреждены многоэтажки

28 августа 2025, 21:13
Читайте також українською мовою
Фото: zp.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. В результате атаки произошел пожар. В частности, рядом с эпицентром взрыва пострадали многоэтажные дома

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В результате российской атаки в Запорожье повреждены восемь многоквартирных домов, а также нежилые помещения. Коммунальщики работают над восстановлением. В частности, закрывают окна поврежденных квартир письмами ОСБ и обследуют территорию, чтобы зафиксировать все разрушения.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:

  • городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;
  • горячая телефонная линия Запорожской ОВА: +38 0800 503 508.

Напомним, в Киеве в результате российской атаки также повреждено здание миссии ЕС. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, удар был направлен и по дипломатическим учреждениям, что является нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Запорожская область
Россияне атаковали Харьковщину: загорелись дома, пострадали медики
27 августа 2025, 22:55
В Киеве дрон упал во дворе жилого дома
27 августа 2025, 22:45
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
28 августа 2025, 23:23
Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА
28 августа 2025, 23:15
В Польше разбился истребитель F-16
28 августа 2025, 22:59
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »