Иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате удара разрушены жилые дома.

В одном из домов погибли супруги: 64-летние мужчина и женщина.

Напомним, в результате атаки дронами на Одесщину ночью 31 августа была повреждена энергетическая инфраструктура. Без света осталось более 29 тысяч абонентов.