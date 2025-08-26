Фото: ОВА

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область понад десять раз за добу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та є постраждалі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, через удар керованою авіабомбою на Синельниківщині постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Також пошкоджені три приватні будинки та газогін. По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Там горів будинок. У Слов'янській громаді пошкоджена АЗС.

Також росіяни атакували Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади. Атакував ворог безпілотниками та артилерією. Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто.

Нагадаємо, 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді. Відомо про понад 10 влучань у Сумах.