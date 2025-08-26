Иллюстративное фото: полиция

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

За последнюю неделю из приграничных территорий выехали 47 человек, среди них девять детей.

По данным главы ОВА, с начала организованной эвакуации уже покинули свои дома около 60 тысяч жителей (63%), среди них более 8 тысяч детей (91,9%).

В области доступны почти 1500 мест для проживания в пунктах компактного, транзитного и долгосрочного расселения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остаются еще 280 детей. Продолжается эвакуация с их семьями или лицами, представляющими их интересы.