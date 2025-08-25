13:18  24 августа
В Николаеве 14-летняя девочка упала в 10-метровый колодец
25 августа 2025, 02:48

Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома

25 августа 2025, 02:48
Иллюстративное фото: ГСЧС
В результате атаки российских беспилотников в Сумах зафиксировано более 10 попаданий

Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.

"Враг продолжает массированную атаку на Сумскую громаду. Около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий", – говорится в сообщении.

В результате атаки загорелись жилые дома в одном из старостинских округов. Информации о пострадавших сейчас нет.

Напомним, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.

