Массированная атака: в Сумах более 10 попаданий, пылают дома
В результате атаки российских беспилотников в Сумах зафиксировано более 10 попаданий
Об этом сообщил начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко, передает RegioNews.
"Враг продолжает массированную атаку на Сумскую громаду. Около полуночи было зафиксировано более 10 попаданий", – говорится в сообщении.
В результате атаки загорелись жилые дома в одном из старостинских округов. Информации о пострадавших сейчас нет.
Напомним, почти сутки идет массированная атака российской армии на Сумскую область. Ночью 25 августа зафиксированы удары беспилотников по территории Сумской громады, а также попадания в Роменскую громаду.
21 августа 2025
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
