Фото: Настоящее

Около полусотни детей из села Приморское Васильевского района Запорожской области были эвакуированы за последний месяц

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews.

Село расположено всего в 7 км от линии фронта, поэтому оставаться там из-за усилившихся обстрелов стало очень опасно.

Среди эвакуированных – многодетная семья Галины Соколовой. Через две недели после их выезда враг разрушил их дом, сбросив несколько авиабомб во двор и рядом с ним. По словам женщины, обстрелы повредили дома, школу, больницу и другие объекты села.

Многодетная семья поселилась в Запорожье

В Запорожье семья поселилась в двухкомнатной квартире знакомых. Детям приходится привыкать к городской жизни: вместо собственного двора они посещают детскую площадку. Многодетная мама отмечает, что новые соседи не всегда радушно относятся к переселенцам, однако семья получает помощь в недавно открывшемся запорожско-немецком гуманитарном хабе.

Разрушены дома в селе Приморское Васильевского района

Волонтеры снабжают семьи продуктовыми наборами, детскими вещами и другими необходимыми предметами. Другие переселенцы подтверждают: без помощи трудно начинать жизнь с нуля после потери жилья и всех вещей. Несмотря на трудности, матери пытаются поддерживать детей и оставаться сильными, адаптируясь к новой среде.

Ранее сообщалось, российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Кушугумской громаде в Запорожье. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура, в частности электролинии и газоснабжения.