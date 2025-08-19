Фото: ОВА

Россияне 19 августа снова атаковали Днепропетровщину. Враг использовал дроны и артиллерию

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, Никополь, Покровскую, Мировскую, Марганецкую общины российские военные атаковали артиллерией и беспилотниками. В результате атаки врага повреждены сельскохозяйственное предприятие, инфраструктура, три частных дома, хозяйственное сооружение, газопроводы и линия электропередач.

Впоследствии стало известно, что в Никополе в результате российского артобстрела погибла женщина. Еще одна местная жительница пострадала: ее госпитализировали. В городе повреждена многоэтажка.

Напомним, ранее российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили дронами, попав по Железнодорожному микрорайону.