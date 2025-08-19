Фото: Телеграмм/Труха Днепр

В ночь на 19 августа российские войска совершили массированную атаку на энергетические объекты Полтавщины, в результате чего над Кременчугом поднялось черное дымовое облако

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Небо над городом после очередной атаки

Местные жители и Телеграмм-каналы сообщают, что дым надвигается на юг, в частности в направлении Кривого Рога и Херсонщины, однако данные мониторинговых ресурсов уверяют, что это не повлияло существенно на качество воздуха.

Напомним, согласно информации Полтавской областной военной администрации, под ударом оказались административные здания предприятий энергетического сектора в Кременчугском и Лубенском районах. В Лубенском районе без электроснабжения остались 1471 бытовой и 119 юридических абонентов.

Местных призывают закрывать окна и соблюдать правила безопасности

На местах работают подразделения ГСЧС и энергетики, ликвидируя последствия ударов и возобновляя работу объектов. К счастью, в результате атаки пострадавших среди людей нет.

Местным жителям советуют закрывать окна во избежание контакта с дымом и соблюдать правила безопасности вблизи потенциально поврежденных зданий и объектов инфраструктуры.

Дымовое облако с Кременчуга уже движется на Херсонщину

Ранее сообщалось, после очередного обстрела Кременчуга обнаружили неразорванные кассетные боеприпасы. Местные власти призывают жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.