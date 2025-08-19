18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"

Фото: Нацполиция
19 августа россияне атаковали Харьковскую область. Целью врага стали медики, ехавшие по вызову в Купянском районе

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате атаки получили ранения 57 и 43-летний мужчины, которые находились в салоне. Их госпитализировали с взрывными травмами.

"По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", сообщили в полиции.

Напомним, ранее российские военные ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Николаевской области. В результате удара четверо работников получили ранения. К сожалению, один из пострадавших скончался в карете скорой помощи.

