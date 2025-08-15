Окупанти обстріляли Словʼянськ: пошкоджені приватні будинки
В четвер, 14 серпня, російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує RegioNews.
Окупанти вдарили по місту близько 17:00, поціливши по Залізничному мікрорайону.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.
14 серпня 2025
