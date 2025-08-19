Фото: ОВА

Росіяни 19 серпня знову атакували Дніпропетровщину. Ворог використовував дрони та артилерію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади російські військові атакували артилерією та безпілотниками. Внаслідок атаки ворога пошкоджені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, три приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.

Згодом стало відомо, що в Нікополі внаслідок російського артобстрілу загинула жінка. Ще одна місцева жителька постраждала: її госпіталізували. У місті пошкоджена багатоповерхівка.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили дронами, поціливши по Залізничному мікрорайону.