18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 22:55

На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку

19 серпня 2025, 22:55
Фото: ОВА
Росіяни 19 серпня знову атакували Дніпропетровщину. Ворог використовував дрони та артилерію

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, Нікополь, Покровську, Мирівську, Марганецьку громади російські військові атакували артилерією та безпілотниками. Внаслідок атаки ворога пошкоджені сільськогосподарське підприємство, інфраструктура, три приватні будинки, господарська споруда, газогони та лінія електропередач.

Згодом стало відомо, що в Нікополі внаслідок російського артобстрілу загинула жінка. Ще одна місцева жителька постраждала: її госпіталізували. У місті пошкоджена багатоповерхівка.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили дронами, поціливши по Залізничному мікрорайону.

На Харківщині росіяни вдарили дроном по "швидкій допомозі"
19 серпня 2025, 17:25
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Росіяни вдарили двома ракетами "Іскандер-М" по Слов’янську: влучили у промзону
19 серпня 2025, 09:54
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45
На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30
На Волині дитина застрягла в ліфті
19 серпня 2025, 23:15
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало
19 серпня 2025, 22:45
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки
19 серпня 2025, 22:09
Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро
19 серпня 2025, 21:55
На Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва
19 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
