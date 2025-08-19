Россияне ударили двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску: попали в промзону
В понедельник, 18 августа, около 21:00 российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску Донецкой области
Об этом сообщает пресс-служба Славянской МВА, передает RegioNews.
Попадание зафиксировано в промзоне микрорайона Лесной.
В результате атаки пострадала одна гражданская женщина. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как средней тяжести.
Как отметили в ГВА, также ночью были хорошо слышны атаки БПЛА типа "шахед" за пределами города.
Напомним, 18 августа российские войска нанесли удар по пожарной части в Константиновке Краматорского района. Двое спасателей получили ранения.
Всего за минувшие сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов погибли пять человек, еще восемь – получили ранения.
19 августа 2025
