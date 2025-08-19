Фото: ГВА

В понедельник, 18 августа, около 21:00 российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер-М" по Славянску Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Славянской МВА, передает RegioNews .

Попадание зафиксировано в промзоне микрорайона Лесной.

В результате атаки пострадала одна гражданская женщина. Сейчас она находится в больнице, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Как отметили в ГВА, также ночью были хорошо слышны атаки БПЛА типа "шахед" за пределами города.

Напомним, 18 августа российские войска нанесли удар по пожарной части в Константиновке Краматорского района. Двое спасателей получили ранения.

Всего за минувшие сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов погибли пять человек, еще восемь – получили ранения.