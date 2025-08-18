Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
Россияне в течение дня снова обстреливали Днепропетровскую область. В результате атаки вспыхнули пожары
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака, в течение суток россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Враг использовал дроны и артиллерию.
В результате обстрела загорелись частный дом и грузовик. Также повредились еще один дом и хозяйственное сооружение.
Кроме того, по Межевской и Покровской общинах на Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. Поврежденное сельскохозяйственное предприятие. Горели автомобиль и лес.
Напомним, ранее российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили дронами, попав по Железнодорожному микрорайону.
