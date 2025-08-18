Фото: ОВА

Россияне в течение дня снова обстреливали Днепропетровскую область. В результате атаки вспыхнули пожары

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение суток россияне атаковали Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Враг использовал дроны и артиллерию.

В результате обстрела загорелись частный дом и грузовик. Также повредились еще один дом и хозяйственное сооружение.

Кроме того, по Межевской и Покровской общинах на Синельниковщине российская армия попала беспилотниками. Поврежденное сельскохозяйственное предприятие. Горели автомобиль и лес.

Напомним, ранее российские войска обстреляли Славянск Донецкой области. Оккупанты ударили дронами, попав по Железнодорожному микрорайону.