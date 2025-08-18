Ночная атака на Одесщину: вспыхнул масштабный пожар на объекте энергетики
В ночь на 18 августа российские военные снова массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попаже вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.
Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии и местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также привлекались пожарный робот и пожарный поезд Укрзализныци.
Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (в нем никто не жил).
Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Напомним, 17 августа около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.
Утром 18 августа кафиры атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано также в Индустриальном районе. В результате атаки погибли три человека, среди них – полуторагодовалая девочка. 17 человек получили травмы.