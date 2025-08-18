Фото: ГСЧС

В ночь на 18 августа российские военные снова массированно атаковали Одесщину ударными беспилотниками

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

В результате попаже вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры.

Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Нацгвардии и местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. Также привлекались пожарный робот и пожарный поезд Укрзализныци.

Еще по одному адресу горел двухэтажный жилой дом (в нем никто не жил).

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Напомним, 17 августа около 22:50 российские военные нанесли ракетный удар по Индустриальному району Харькова. Ракета попала в землю вблизи многоэтажного жилого дома, пострадали 11 человек.

Утром 18 августа кафиры атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано также в Индустриальном районе. В результате атаки погибли три человека, среди них – полуторагодовалая девочка. 17 человек получили травмы.