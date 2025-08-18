20:24  18 серпня
18 серпня 2025, 20:15

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки

18 серпня 2025, 20:15
Фото: ОВА
Росіяни протягом дня знову обстрілювали Дніпропетровську область. Внаслідок атаки спалахнули пожежі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом доби росіяни атакували Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Ворог використовував дрони та артилерію.

Внаслідок обстрілу загорілись приватний будинок та вантажівка. Також пошкодились ще одна оселя та господарська споруда.

Крім того, по Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, російська армія поцілила безпілотниками. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Горіли автомобіль та ліс.

Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли Словʼянськ Донецької області. Окупанти вдарили дронами, поціливши по Залізничному мікрорайону.

