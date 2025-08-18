Иллюстративное фото

16-летний парень в Терновке не справился с управлением мотоциклом. Он попал в аварию, после чего его срочно госпитализировали

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что авария произошла поздно вечером. Медики на месте выяснили, что ситуация критическая. Медики рассказали, что для спасения подростка действовали слаженно по плану:

остановка кровотечения;

обезболивание;

фиксация шейного отдела позвоночника, ребер и таза;

кислородная поддержка;

Инфузионная терапия.

После этого потерпевшего отправили в больницу в Павлограде. После этого его транспортировали в Региональный медицинский центр семейного здоровья в Днепре.

"Эта история — напоминание о том, как хрупка граница между захватом и трагедией. Управление транспортным средством — это большая ответственность. За каждой поездкой стоит ваша жизнь и жизнь других участников движения", – напомнили медики.

Напомним, на Волыни 11-летний мальчик наехал на 2-летнюю сестру, ребенок погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе каким образом несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству.