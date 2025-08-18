20:24  18 августа
18 августа 2025, 17:23

В Днепропетровской области 16-летний подросток попал в серьезную аварию на мотоцикле: что с ним произошло

18 августа 2025, 17:23
Иллюстративное фото
16-летний парень в Терновке не справился с управлением мотоциклом. Он попал в аварию, после чего его срочно госпитализировали

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что авария произошла поздно вечером. Медики на месте выяснили, что ситуация критическая. Медики рассказали, что для спасения подростка действовали слаженно по плану:

  • остановка кровотечения;
  • обезболивание;
  • фиксация шейного отдела позвоночника, ребер и таза;
  • кислородная поддержка;
  • Инфузионная терапия.

После этого потерпевшего отправили в больницу в Павлограде. После этого его транспортировали в Региональный медицинский центр семейного здоровья в Днепре.

"Эта история — напоминание о том, как хрупка граница между захватом и трагедией. Управление транспортным средством — это большая ответственность. За каждой поездкой стоит ваша жизнь и жизнь других участников движения", – напомнили медики.

Напомним, на Волыни 11-летний мальчик наехал на 2-летнюю сестру, ребенок погиб на месте. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе каким образом несовершеннолетний получил доступ к транспортному средству.

16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
