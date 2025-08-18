20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 17:23

На Дніпропетровщині 16-річний підліток потравив у серйозну аварію на мотоциклі: що з ним сталось

18 серпня 2025, 17:23
Ілюстративне фото
16-річний хлопець у Тернівці не впорався з керуванням мотоциклом. Він потрапив у аварію, після чого його терміново госпіталізували

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що аварія сталась пізно увечері. Медики на місці з'ясували, що ситуація критична. Медики розповіли, що для порятунку підлітка діяли злагоджено за планом:

  • зупинка кровотечі;
  • знеболення;
  • фіксація шийного відділу хребта, ребер та тазу;
  • киснева підтримка;
  • інфузійна терапія.

Після цього потерпілого відправили до лікарні в Павлограді. Після цього його транспортували до Регіонального медичного центру родинного здоров'я у Дніпрі.

"Ця історія — нагадування про те, якою крихкою є межа між захопленням і трагедією. Кермування транспортним засобом — це велика відповідальність. За кожною поїздкою стоїть ваше життя і життя інших учасників руху", – нагадали медики.

Нагадаємо, на Волині 11-річний хлопчик наїхав на 2-річну сестру, дитина загинула на місці. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, у тому числі яким чином неповнолітній отримав доступ до транспортного засобу.

