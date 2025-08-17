16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
17 августа 2025, 15:35

Удар по Каменскому: пострадавшую беременную и ее младенца спасли

17 августа 2025, 15:35
Фото: Суспільне
Беременную женщину и ее еще нерожденного ребенка спасли после российского удара по Каменскому

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре из реанимации в роддом перевели беременную Екатерину. Женщина провела в реанимации 18 дней. Она пострадала во время ракетного удара по роддому в Каменском. Врачам удалось вытащить из головы пострадавшего обломки.

Врачи рассказали, что с каждым днем у Екатерины восстанавливается активность, память и самочувствие. Рядом с пострадавшей все время находились ее парень и родители. Сейчас беременная мечтает о том, чтобы родить здорового ребенка.

Медики будут наблюдать за течением беременности, чтобы убедиться, что угроз для здоровья еще нерожденного младенца нет.

Напомним, 29 июля российские военные нанесли ракетный удар по Каменскому. Сообщалось о 22 пострадавших. Известно, что среди них 10 человек — медицинские работники, акушеры, анестезиологи. Среди погибших тоже была беременная женщина.

16 августа 2025
