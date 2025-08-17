Фото: прокуратура

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В воскресенье россияне атаковали Купянск. В результате обстрела артиллерии получил ранение 43-летний мужчина.

В субботу около 18:00 россияне нанесли авиационный удар по селу Новая Казачья Харьковского района. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадал 70-летний местный житель: он испытал острую реакцию на стресс.

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают документировать военные преступления РФ на территории Харьковской области", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Сумской области. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.