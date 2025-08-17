16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
17 августа 2025, 12:35

Россияне атаковали Харьковщину: разрушены дома, ранены

17 августа 2025, 12:35
Фото: прокуратура
Вечером 16 августа и утром 17 августа русские войска атаковали Харьковскую область. Артиллерией россияне накрыли Купянск

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

В воскресенье россияне атаковали Купянск. В результате обстрела артиллерии получил ранение 43-летний мужчина.

В субботу около 18:00 россияне нанесли авиационный удар по селу Новая Казачья Харьковского района. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадал 70-летний местный житель: он испытал острую реакцию на стресс.

"Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают документировать военные преступления РФ на территории Харьковской области", – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской общины в Сумской области. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.

Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
16 августа 2025, 09:49
Обстрелы Днепропетровщины: возникли пожары, есть погибший
15 августа 2025, 20:35
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным на следующей неделе - СМИ
17 августа 2025, 11:50
В Ровенской области в ДТП пострадали подростки
17 августа 2025, 11:25
В Житомирской области мужчина бросил в жену гранату
17 августа 2025, 10:55
Называл украинцев "нацистами": на Волыни будут судить фаната РФ
17 августа 2025, 10:35
Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
17 августа 2025, 09:50
Зеленский летит в США обсуждать выход из Донбасса в обмен на мир
16 августа 2025, 18:05
Суд отправил чиновника КГГА под домашний арест
16 августа 2025, 17:19
В Одессе женщины избили работников ТЦК
16 августа 2025, 16:54
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
16 августа 2025, 16:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
