Фото: ГСЧС

В Каменском увеличилось количество раненых в результате ракетного удара. Также в ОВА показали новые кадры с места событий

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака, в результате ночной атаки на Каменское пострадали 22 местных жителя. Известно, что среди них 10 человек — это медицинские работники, акушеры, анестезиолог.

"Один из специалистов остается в тяжелом состоянии. Как и беременная женщина", - сообщил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты ударили по Каменской ракете. В результате атаки врага произошел пожар. Повреждены роддом и отделение больницы.