Удар по Каменскому: количество пострадавших увеличилось, в тяжелом состоянии беременная женщина
В Каменском увеличилось количество раненых в результате ракетного удара. Также в ОВА показали новые кадры с места событий
Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лисака, в результате ночной атаки на Каменское пострадали 22 местных жителя. Известно, что среди них 10 человек — это медицинские работники, акушеры, анестезиолог.
"Один из специалистов остается в тяжелом состоянии. Как и беременная женщина", - сообщил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты ударили по Каменской ракете. В результате атаки врага произошел пожар. Повреждены роддом и отделение больницы.
Удар по Каменскому: в соцсетях показали, как после атаки выглядит роддомВсе новости »
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