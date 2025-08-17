Фото: Суспільне

Вагітну жінку та її ще ненароджену дитину врятували після російського удару по Кам'янському.

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі з реанімації до пологового відділення перевели вагітну Катерину. Жінка провела в реанімації 18 днів. Вона постраждала під час ракетного удару по пологовому будинку в Кам'янському. Лікарям вдалось витягнути з голови постраждалої уламки.

Лікарі розповіли, що з кожним днем у Катерини відновлюється активність, пам’ять та самопочуття. Поруч із постраждалою весь час були її хлопець та батьки. Зараз вагітна мріє про те, щоб народити здорову дитину.

Медики будуть спостерігати за перебігом вагітності, щоб точно переконатися, що загроз для здоров'я ще ненародженого немовля немає.

Нагадаємо, 29 липня російські військові завдали ракетного удару по Кам'янському. Повідомлялось про 22 постраждалих. Відомо, що серед них 10 людей є медичними працівниками, акушерами, анестезіологами. Серед загиблих також була вагітна жінка.