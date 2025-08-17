16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 15:35

Удар по Кам'янському: постраждалу вагітну та її немовля врятували

17 серпня 2025, 15:35
Фото: Суспільне
Вагітну жінку та її ще ненароджену дитину врятували після російського удару по Кам'янському.

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі з реанімації до пологового відділення перевели вагітну Катерину. Жінка провела в реанімації 18 днів. Вона постраждала під час ракетного удару по пологовому будинку в Кам'янському. Лікарям вдалось витягнути з голови постраждалої уламки.

Лікарі розповіли, що з кожним днем у Катерини відновлюється активність, пам’ять та самопочуття. Поруч із постраждалою весь час були її хлопець та батьки. Зараз вагітна мріє про те, щоб народити здорову дитину.

Медики будуть спостерігати за перебігом вагітності, щоб точно переконатися, що загроз для здоров'я ще ненародженого немовля немає.

Нагадаємо, 29 липня російські військові завдали ракетного удару по Кам'янському. Повідомлялось про 22 постраждалих. Відомо, що серед них 10 людей є медичними працівниками, акушерами, анестезіологами. Серед загиблих також була вагітна жінка.

обстріл Дніпро окупанти
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Санкції проти РФ та територіальна цілісність України: про що говорили Зеленський та фон дер Ляєн
17 серпня 2025, 18:30
Акторка Анна Кошмал зізналась, чому не змогла повернутися до форми після пологів
17 серпня 2025, 18:00
Скорочення комендантської години на Харківщині: що буде з громадським транспортом
17 серпня 2025, 17:30
Відома тренерка Аніта Луценко зізналась, чи планує вона виходити заміж
17 серпня 2025, 17:00
"Було прокляття": Данилко розповів, чому в нього не склалось особисте життя
17 серпня 2025, 16:50
На Київщині загорівся будинок: постраждали діти
17 серпня 2025, 16:30
На окупованих територіях опалювальний сезон під загрозою - ЦНС
17 серпня 2025, 16:15
Росіяни атакували будинки на Харківщині
17 серпня 2025, 15:55
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
