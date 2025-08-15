21:24  15 серпня
Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
Вихідні в Україні будуть спекотними
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 20:35

Обстріли Дніпропетровщини: виникли пожежі, є загиблий

Внаслідок ворожої атаки Дніпропетровщини загинув чоловік. Також є поранені

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, у Дніпровському районі внаслідок атаки російських військових сталась пожежа. На жаль, загинув чоловік. Ще одна людина постраждала.

Також протягом доби потерпала від атак Нікопольщина. Росіяни били по Нікополю, а також по Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Застосовували безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів постраждали чоловіки 41 та 23 років.

"Пошкоджені агрофірма, підприємство, інфраструктура, 5 багатоквартирних будинків. Побита й приватна оселя, ще дві – зайнялися, вогонь загасили. Понівечені гараж та авто", - повідомив голова ОВА.

Крім того, дроном атакували Синельниківщину. Там загорілись суха трава та приватний будинок.

Нагадаємо, вдень у Дніпрі пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомляли про удари балістикою.

