Иллюстративное фото: ГСЧС

Всего за время эвакуации из микрорайона Корабел в Херсоне вывезли 1641 человека, в том числе 56 детей и 169 маломобильных лиц

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По состоянию на вечер четверга, 14 августа, из микрорайона были эвакуированы еще шесть человек.

Власти призывают жителей Корабела позаботиться о собственной безопасности и временно покинуть территорию. Всем эвакуированным обещают помощь с комфортным расселением, оформлением статуса ВПЛ и выплатами, а также бесплатный выезд в безопасные регионы Украины.

Также Шанько напомнил, что с завтрашнего дня для жителей Херсонской громады будет работать единый контакт-центр, где можно подать заявку на эвакуацию и получить необходимую информацию: 0800-101-102 и 0800-330-951.

Напомним, ранее Шанько сообщал, что бывают случаи, когда эвакуированные жители возвращаются на территорию микрорайона. По его мнению, это недопустимо, потому что своими действиями они подвергают себя опасности.