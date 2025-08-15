21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 00:26

Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1600 человек

15 августа 2025, 00:26
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Всего за время эвакуации из микрорайона Корабел в Херсоне вывезли 1641 человека, в том числе 56 детей и 169 маломобильных лиц

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По состоянию на вечер четверга, 14 августа, из микрорайона были эвакуированы еще шесть человек.

Власти призывают жителей Корабела позаботиться о собственной безопасности и временно покинуть территорию. Всем эвакуированным обещают помощь с комфортным расселением, оформлением статуса ВПЛ и выплатами, а также бесплатный выезд в безопасные регионы Украины.

Также Шанько напомнил, что с завтрашнего дня для жителей Херсонской громады будет работать единый контакт-центр, где можно подать заявку на эвакуацию и получить необходимую информацию: 0800-101-102 и 0800-330-951.

Напомним, ранее Шанько сообщал, что бывают случаи, когда эвакуированные жители возвращаются на территорию микрорайона. По его мнению, это недопустимо, потому что своими действиями они подвергают себя опасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация война обстрелы Херсон Корабел
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Смертельное ДТП во Львовской области: несовершеннолетнему водителю объявили подозрение
15 августа 2025, 00:54
Россияне атаковали КАБами и дроном громады на Сумщине: последствия
15 августа 2025, 00:03
9 лет плена: детальнее об украинце, которого россияне схватили в 17 лет
14 августа 2025, 23:07
В Польше пограничники задержали украинских железнодорожников, въехавших в страну в состоянии алкогольного опьянения
14 августа 2025, 22:55
Певец MELOVIN рассказал, как таксист отказался его везти
14 августа 2025, 22:45
АРМА получило нового руководителя
14 августа 2025, 22:39
США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину
14 августа 2025, 22:29
Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
14 августа 2025, 22:25
Трамп сообщил, когда в Украине наступит мир
14 августа 2025, 22:12
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »