Оккупанты обстреляли Славянск: повреждены частные дома
В четверг, 14 августа, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области
Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает RegioNews.
Оккупанты ударили по городу около 17:00, попав по Железнодорожному микрорайону.
В результате обстрела повреждения получили частные дома.
Напомним, поздно вечером 13 августа российские военные нанесли ракетный удар по одному из сел Середино-Будской громады на Сумщине. Повреждены дома, получили ранения мужчина и ребенок.
14 августа 2025
07 августа 2025
