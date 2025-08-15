Намагався врятувати подвір'я від вогню: на Дніпропетровщині чоловік постраждав від пожежі
У селищі Петриківка загорілась трава на території приватного будинку. Господар спробував загасити полум'я самостійно
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Вогонь швидко поширювався, а вітер робив ситуацію складнішою. Коли господар спробував загасити полум'я до приїзду рятувальників, він отримав опіки. Він отримав медичну допомогу.
Рятувальники нагадали, що через суху вітряну погоду вогонь поширюється дуже швидко. Тому можуть ставатися масштабні пожежі. Рятувальники закликали людей не нехтувати заходами пожежної безпеки та провокувати пожежі на відкритій території.
Нагадаємо, раніше на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.
У Дніпрі вантажівка загорілась на ходуВсі новини »
14 серпня 2025, 21:26У Харкові вночі сталася пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка
14 серпня 2025, 11:11У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Шахрайські схеми з картками: хто такі дропи і чому це небезпечно
15 серпня 2025, 13:11Розмальований пам'ятник і слід РФ: що відомо про справу 17-річного українця в Польщі
15 серпня 2025, 12:49З 17 серпня очікуються зміни у режимі комендантської години в Харкові та області
15 серпня 2025, 12:44На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи
15 серпня 2025, 12:32На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів
15 серпня 2025, 12:07Ранкова атака РФ на Сумщині: дрон влучив у авто, загинув цивільний
15 серпня 2025, 11:50На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
15 серпня 2025, 11:45Російські ракети стали небезпечнішими: модернізовані "Іскандери" обходять українські Patriot
15 серпня 2025, 11:44Замість гарячої ночі крадіжка: у Харкові чоловіка пограбувала жінка в готелі
15 серпня 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »