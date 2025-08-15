Фото: ДСНС

Вогонь швидко поширювався, а вітер робив ситуацію складнішою. Коли господар спробував загасити полум'я до приїзду рятувальників, він отримав опіки. Він отримав медичну допомогу.

Рятувальники нагадали, що через суху вітряну погоду вогонь поширюється дуже швидко. Тому можуть ставатися масштабні пожежі. Рятувальники закликали людей не нехтувати заходами пожежної безпеки та провокувати пожежі на відкритій території.

Нагадаємо, раніше на Харківщині дві літні жінки отримали опіки, намагаючись самостійно загасити пожежу. Одна з них померла в лікарні, інша – перебуває на лікуванні.