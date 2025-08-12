18:29  12 августа
В Киевской области женщина осквернила мемориал на Аллее памяти Героев
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 20:43

Россияне ударили по Днепропетровщине: есть пострадавшая

12 августа 2025, 20:43
Фото: ОВА
Россияне в течение 12 августа атаковали Днепропетровскую область. Враг использовал дроны и артиллерию

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне обстреляли Никополь. Также под ударами были Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская, Покровская общины.

В результате обстрелов пострадала 65-летняя местная жительница. Женщине предоставили медицинскую помощь. Лечиться она будет амбулаторно.

Российские удары повредили хозяйственное сооружение. Также избиты 4 частных дома, еще три — загорелись. Изуродованное фермерское хозяйство, автобус и автомобиль.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также ранены. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
