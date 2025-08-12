Фото: ОВА

Россияне в течение 12 августа атаковали Днепропетровскую область. Враг использовал дроны и артиллерию

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне обстреляли Никополь. Также под ударами были Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская, Покровская общины.

В результате обстрелов пострадала 65-летняя местная жительница. Женщине предоставили медицинскую помощь. Лечиться она будет амбулаторно.

Российские удары повредили хозяйственное сооружение. Также избиты 4 частных дома, еще три — загорелись. Изуродованное фермерское хозяйство, автобус и автомобиль.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также ранены. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.