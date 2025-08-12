07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
12 августа 2025, 09:20

Россияне ударили по учебному подразделению ВСУ: один военный погиб, еще 11 ранены

12 августа 2025, 09:20
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
В ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Согласно сообщению, личный состав был проинформирован о ракетной опасности сразу после поступления соответствующего сигнала. Несмотря на меры предосторожности, во время перемещения к укрытиям группа военнослужащих попала под обстрел кассетными боеприпасами.

В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Еще 12 человек обратились за медпомощью из-за акубаротравмы и острого стресса.

На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, предпринимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", – говорится в сообщении командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, 29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. Тогда погибли трое военных, 18 получили ранения.

