Фото: из открытых источников

В ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

Согласно сообщению, личный состав был проинформирован о ракетной опасности сразу после поступления соответствующего сигнала. Несмотря на меры предосторожности, во время перемещения к укрытиям группа военнослужащих попала под обстрел кассетными боеприпасами.

В результате атаки погиб один военнослужащий, еще 11 получили ранения разной степени тяжести. Еще 12 человек обратились за медпомощью из-за акубаротравмы и острого стресса.

На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, предпринимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", – говорится в сообщении командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, 29 июля российские войска нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск. Тогда погибли трое военных, 18 получили ранения.