Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области продолжаются вражеские атаки, в результате которых есть погибшие и раненые, сообщает полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инциденты произошли 10 августа в Харьковском и Купянском районах. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате обстрела погиб 62-летний мужчина, а две женщины получили ранения.

Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань. Там взрывные ранения получила местная жительница 1957 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Кроме этого, в городе Купянск 64-летний мужчина получил травмы, наступив на неизвестное взрывное устройство. Его также госпитализировали в медицинское учреждение Харькова.

Обстрелы продолжаются в Харьковской области

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативные группы, взрывотехники и криминалисты. Они работают над документированием последствий атак. По фактам военных преступлений уже открыты уголовные производства в соответствии со статьей 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся нарушения законов и обычаев войны.

Напоминаем, что накануне российские войска нанесли удар по нескольким районам Харьковской области, используя беспилотные аппараты. В результате атак пострадали гражданские объекты, а также есть раненые.