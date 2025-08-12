Фото: ОВА

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни обстріляли Нікополь. Також під ударами були Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Внаслідок обстрілів постраждала 65-річна місцева жителька. Жінці надали медичну допомогу. Лікуватися вона буде амбулаторно.

Російські удари пошкодили господарчу споруду. Також побиті 4 приватні будинки, ще три — загорілись. Понівечені фермерське господарство, автобус і автомобіль.

Нагадуємо, що 10 серпня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, а також є поранені. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань.