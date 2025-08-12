18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
16:59  12 серпня
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
16:44  12 серпня
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 20:43

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: є постраждала

12 серпня 2025, 20:43
Фото: ОВА
Росіяни протягом 12 серпня атакували Дніпропетровську область. Ворог використав дрони та артилерію

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, росіяни обстріляли Нікополь. Також під ударами були Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади.

Внаслідок обстрілів постраждала 65-річна місцева жителька. Жінці надали медичну допомогу. Лікуватися вона буде амбулаторно.

Російські удари пошкодили господарчу споруду. Також побиті 4 приватні будинки, ще три — загорілись. Понівечені фермерське господарство, автобус і автомобіль.

Нагадуємо, що 10 серпня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, а також є поранені. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
