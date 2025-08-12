фото: Facebook / Larisa Bydantseva

Об этом сообщает Каменская станция Петриковской подстанции областного центра ЭМД и МК, передает RegioNews.

В Каменском на Днепропетровщине парамедики приняли роды по пути в больницу. 4 августа бригада скорой помощи выехала по вызову к 32-летней женщине, у которой внезапно начались стремительные роды.

Во время транспортировки в роддом женщина родила мальчика в санитарном автомобиле. По информации медиков, новорожденный и мать чувствуют себя хорошо.

После родов их обоих доставили в родильное отделение Каменского, где оказали необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится под контролем врачей, состояние матери и ребенка стабильное.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине медики скорой помощи приняли преждевременные роды двойни прямо в карете "скорой". Событие произошло утром 30 июля, когда беременная находилась на 32 неделе.