10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
16:59  12 августа
У Запорожской АЭС заметили густой дым
16:44  12 августа
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
UA | RU
UA | RU
12 августа 2025, 13:50

В Каменском парамедики приняли роды прямо по пути в больницу

12 августа 2025, 13:50
Читайте також українською мовою
фото: Facebook / Larisa Bydantseva
Читайте також
українською мовою

Парамедики оперативно оказали помощь женщине, родившей ребенка в машине скорой помощи

Об этом сообщает Каменская станция Петриковской подстанции областного центра ЭМД и МК, передает RegioNews.

В Каменском на Днепропетровщине парамедики приняли роды по пути в больницу. 4 августа бригада скорой помощи выехала по вызову к 32-летней женщине, у которой внезапно начались стремительные роды.

Во время транспортировки в роддом женщина родила мальчика в санитарном автомобиле. По информации медиков, новорожденный и мать чувствуют себя хорошо.

После родов их обоих доставили в родильное отделение Каменского, где оказали необходимую медицинскую помощь. Ситуация находится под контролем врачей, состояние матери и ребенка стабильное.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине медики скорой помощи приняли преждевременные роды двойни прямо в карете "скорой". Событие произошло утром 30 июля, когда беременная находилась на 32 неделе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
роды беременная женщина скорая помощь Каменское Днепропетровская область новорожденный медицина
Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину
12 августа 2025, 13:48
В Днепропетровской области 10-летняя девочка упала с дерева: состояние пострадавшей
12 августа 2025, 12:39
В школах Днепропетровской области появится новый предмет: что будут учить дети
11 августа 2025, 23:25
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Харьковская область и ЮНИСЕФ расширяют проекты помощи и безопасности для прифронтовых громад
12 августа 2025, 17:30
Полицейская из Чернигова Анна Жмурко стала чемпионкой Украины по легкой атлетике
12 августа 2025, 17:24
Силы обороны перебрасывают дополнительные силы на Донетчину из-за прорыва россиян
12 августа 2025, 17:15
У Запорожской АЭС заметили густой дым
12 августа 2025, 16:59
В Днепре просят помочь установить личность мужчины, тело которого обнаружили у железнодорожных путей
12 августа 2025, 16:54
Голодомор возвращается: россияне вывозят краденое зерно из Запорожской области
12 августа 2025, 16:46
В Украине появится услуга "Starlink в смартфоне"
12 августа 2025, 16:44
Предприниматели Харьковщины могут получить гранты и компенсации на миллионы - что доступно уже сегодня
12 августа 2025, 16:32
Выезд мужчин за границу могут упростить
12 августа 2025, 16:29
В Одесской области задержали женщину, которая перевозила мужчин до границы с Молдовой
12 августа 2025, 16:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Павел Казарин
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »