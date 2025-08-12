Безопасные школы и современные больницы: правительственная делегация посетила Харьковщину

Фото: Харьковская ОВА

Правительственная делегация посетила Харьковщину и ознакомилась с ключевыми образовательными и медицинскими проектами, реализуемыми в регионе

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов , передает RegioNews.

По его словам, среди приоритетов – создание безопасной образовательной среды для детей. В настоящее время в области возводят 38 подземных школ, а также модернизируют имеющиеся учебные заведения с учетом требований безопасности. Такой масштаб обустройства укрытий — самый большой из всех регионов Украины.

Участники делегации посетили детский сад, где идет реконструкция со строительством современного укрытия, а также лицей с только что завершенным бомбоубежищем, в котором с нового учебного года смогут учиться 400 детей.

Кроме образовательных проектов, делегация побывала в Харьковской областной клинической больнице, где завершена реконструкция приемно-диагностического и экстренного отделений. Их оснастили современным оборудованием для оказания качественной медицинской помощи.

"Благодарен Премьер-министру Юлии Свириденко и всему Правительству за внимание к Харьковщине, за конкретные решения и поддержку проектов, которые меняют жизнь людей. Вместе делаем наш регион сильнее и безопаснее", - подчеркнул Синегубов.

