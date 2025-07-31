В Харьковской области женщина родила двойню прямо в автомобиле скорой помощи
Медики скорой помощи приняли преждевременные роды прямо в карете скорой
Об этом сообщает Мнение, передает RegioNews.
Событие произошло утром 30 июля, около 9:40, когда в экстренную медицинскую службу поступил вызов об ухудшении состояния у беременной на 32 недели.
Как сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", по вызову выехала бригада №806. Роды начались в дороге, и младенцы появились на свет в салоне автомобиля скорой помощи. Родились двойняшки – мальчик и девочка, каждый весом около одного килограмма.
Медики - парамедик Елизавета Ольховская и медицинский техник Владимир Волынец - успешно справились с экстренными родами После стабилизации состояния мать вместе с новорожденными была доставлена в Областной клинический перинатальный центр.
Врачи отмечают, что благодаря оперативности и профессионализму скорой бригады удалось избежать осложнений, а жизнь матери и малышей находится под контролем.
Напомним, в Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео. На свет появился ребенок прямо во время движения автомобиля.