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31 июля 2025, 20:05

В Харьковской области женщина родила двойню прямо в автомобиле скорой помощи

31 июля 2025, 20:05
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фото: Мнение
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Медики скорой помощи приняли преждевременные роды прямо в карете скорой

Об этом сообщает Мнение, передает RegioNews.

Событие произошло утром 30 июля, около 9:40, когда в экстренную медицинскую службу поступил вызов об ухудшении состояния у беременной на 32 недели.

Как сообщили в КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", по вызову выехала бригада №806. Роды начались в дороге, и младенцы появились на свет в салоне автомобиля скорой помощи. Родились двойняшки – мальчик и девочка, каждый весом около одного килограмма.

Медики - парамедик Елизавета Ольховская и медицинский техник Владимир Волынец - успешно справились с экстренными родами После стабилизации состояния мать вместе с новорожденными была доставлена в Областной клинический перинатальный центр.

Врачи отмечают, что благодаря оперативности и профессионализму скорой бригады удалось избежать осложнений, а жизнь матери и малышей находится под контролем.

Напомним, в Киеве женщина родила в авто по дороге в роддом - патрульные помогали: видео. На свет появился ребенок прямо во время движения автомобиля.

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