фото: Facebook / Larisa Bydantseva

Парамедики оперативно надали допомогу жінці, яка народила дитину в машині швидкої допомоги

Про це повідомляє Кам’янська станція Петриківської підстанції обласного центру ЕМД та МК, передає RegioNews.

У Кам’янському на Дніпропетровщині парамедики прийняли пологи прямо в дорозі до лікарні. 4 серпня бригада швидкої допомоги виїхала на виклик до 32-річної жінки, у якої раптово почалися стрімкі пологи.

Під час транспортування до пологового будинку жінка народила хлопчика у санітарному автомобілі. За інформацією медиків, новонароджений та мати почуваються добре.

Після пологів їх обох доставили до пологового відділення Кам’янського, де надали необхідну медичну допомогу. Ситуація перебуває під контролем лікарів, стан матері та дитини стабільний.

