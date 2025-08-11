Фото: Відомо

В 4-11 классов в Днепропетровской области введут новый предмет. Ожидается, что изменения будут уже с 1 сентября

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепропетровской области уже с 1 сентября готовятся запускать новый курс для 4-11 классов: уроки по энергоэффективности. Это инициатива, направленная на формирование отношения к энергоресурсам у молодежи. Министерство образования уже провело обучение преподавателей, которые будут вводить новые занятия.

Внедрение курса является частью проекта LEARN, направленного на интеграцию принципов зеленой энергетики и энергоэффективности в образовательную систему страны и региона.

