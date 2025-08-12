Фото: иллюстративное

В Павлоградском районе 10-летняя девочка получила серьезные травмы после падения с дерева

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В Терновке Павлоградского района произошло аварийное событие с участием ребенка. 10-летняя девочка упала с дерева вечером 5 августа. Это увидели соседи и сразу вызвали скорую помощь.

Бригада медиков прибыла по вызову очень быстро. У девочки наблюдались симптомы сотрясения головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, а также ушибы предплечья и поясничного отдела позвоночника. Пострадавшая жаловалась на головокружение, головные боли, а также боли в спине и руке.

После оказания первой помощи ребенка госпитализировали в Павлоградскую больницу интенсивного лечения, где ей продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Напомним, на Днепропетровщине малыш чуть не погиб после укуса осы - 2-летний ребенок внезапно потерял сознание в результате тяжелой аллергической реакции.