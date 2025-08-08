Фото: Нацполіція

Про підозру повідомили жителю Дніпра через крадіжку банківської карти. З чужими грошима чоловік сходив по магазинах та накупив собі різних товарів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

1 липня в Індустріальному районі Дніпра чоловік заволодів чужою банківською карткою. Після цього він відправився по магазинах. Крадій скористався безконтактною оплатою. Відомо, що він накупив собі різних товарі на майже 17 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний дніпрянин. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили афериста, який продавав неіснуючі автомобілі. Він обманув близько 26 потенційних клієнтів. Вони так і не отримали обіцяні машини, а він витратив гроші на власні потреби. Йдеться про понад 9 мільйонів гривень.