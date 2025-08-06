Фото: Нацполиция

В Житомирской области женщине предложили государственную помощь. Однако в результате это оказались аферисты

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

56-летняя жительница Бердичева стала жертвой мошенников. Она в родительском чате увидела сообщение о денежном пособии от государственной организации. Тогда женщина перешла по ссылке, заполнила анкету. Она ввела персональные данные, номер телефона и реквизиты банковской карты для "зачисления средств".

Однако со временем, когда она проверила счет, у нее списали более 18 тысяч гривен. Тогда она обратилась к правоохранителям. Полиция начала уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

"Ни в коем случае не вводите конфиденциальную информацию на сомнительных ресурсах, даже если ссылка выглядит убедительно", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили афериста, продававшего несуществующие автомобили. Он обманул около 26 потенциальных клиентов. Они так и не получили обещанные машины, а он потратил деньги на собственные нужды. Речь идет о более чем 9 миллионах гривен.