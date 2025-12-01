12:20  01 декабря
Фиктивная паллиативная помощь: в Киеве медики присвоили более 1,6 млн грн
09:00  01 декабря
На Полтавщине правоохранитель сбил двух сестер-подростков: обе погибли
08:26  01 декабря
Арсенал оружия и наркотики: полицейские задержали 38-летнего сумчанина
01 декабря 2025, 11:29

В Запорожье задержали агента ФСБ, готовившего подрыв бойца элитного подразделения ДШВ

01 декабря 2025, 11:29
Фото: СБУ
Контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержали агента ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленник пытался заложить самодельную взрывчатку в помещении военного, чтобы потом отдаленно подорвать его.

Подготовкой теракта занимался завербованный ФСБ 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения. Он сдавал в аренду комнату, где воин проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте.

Доложив об этом ФСБ, агент получил задание забрать из схрона взрывчатку и скрыто установить ее у входной двери в помещении военного.

В Запорожье задержали агента ФСБ, готовившего подрыв бойца элитного подразделения ДШВ
В Запорожье задержан агент РФ, готовивший подрыв бойца элитного подразделения ДШВ

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта на этапе подготовки теракта. Во время обыска у него дома изъяли электродетонатор и дополнительные комплектующие для взрывчатки, а также другие доказательства контактов с ФСБ.

В Запорожье задержали агента ФСБ, пытавшегося взорвать бойца элитного подразделения ДШВ

По данным следствия, россияне завербовали фигуранта через его знакомого, проживающего во временно оккупированном Мелитополе и работающего на российскую спецслужбу.

Одновременно с выполнением основной задачи агент "сливал" врагу геолокации действующих энергообъектов на территории города, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Запорожье агент ФСБ собирался взорвать бойца элитного подразделения ДШВ

Напомним, ранее в Киеве задержали 16-летнего подростка, который по заказу россиян совершил в Днепре двойной теракт. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.

01 декабря 2025
