Фото: СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила заказное убийство воина-разведчика Сил обороны в Запорожье. В городе задержали агента ФСБ, который готовил ликвидацию бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленник пытался заложить самодельную взрывчатку в помещении военного, чтобы потом отдаленно подорвать его.

Подготовкой теракта занимался завербованный ФСБ 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения. Он сдавал в аренду комнату, где воин проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте.

Доложив об этом ФСБ, агент получил задание забрать из схрона взрывчатку и скрыто установить ее у входной двери в помещении военного.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта на этапе подготовки теракта. Во время обыска у него дома изъяли электродетонатор и дополнительные комплектующие для взрывчатки, а также другие доказательства контактов с ФСБ.

По данным следствия, россияне завербовали фигуранта через его знакомого, проживающего во временно оккупированном Мелитополе и работающего на российскую спецслужбу.

Одновременно с выполнением основной задачи агент "сливал" врагу геолокации действующих энергообъектов на территории города, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Задержанному объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали 16-летнего подростка, который по заказу россиян совершил в Днепре двойной теракт. Парню грозит до 15 лет тюрьмы.