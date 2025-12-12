12:49  12 грудня
12 грудня 2025, 12:55

На Чернігівщині виправдали чоловіка, який передавав дані російській ФСБ: чому так сталось

12 грудня 2025, 12:55
Ілюстративне фото
Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області визнав громадянина невинуватим у державній зраді. Стало відомо, чому ухвалили таке рішення

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У грудні 2023 року чоловік спілкувався в Telegram з людиною, яку правоохоронці згодом ідентифікували як співробітника прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області. Житель Чернігівщини писав співрозмовнику про розташування блокпостів на вʼїздах і виїздах до міста Семенівка, місця дислокації сил оборони України, скупчення військової техніки, адресу ТЦК. Він також надсилав фото та відео.

На суді чоловік визнав провину. За його словами йому написав чоловік, який представився росіянином, та повідомив, що російські військові "збираються зайти в їхнє місто Семенівка і вже не покидати його". Незнайомець запропонував фотографувати для нього місця розташування військових ЗСУ в обмін на те, що цивільні жителі не постраждають. Він також говорив, що якщо чоловік припинить писати, то хтось може постраждати.

Суд не побачив у матеріалах доказів про те, що це дійсно був співробітник прикордонної служби ФСБ РФ чи будь-який інший представник іноземної держави. Крім того, жоден з обʼєктів, про які писав обвинувачений, не зазнав обстрілів.

Крім того, з'ясувалось, що чоловік зараз перебуває на психіатричному обліку в лікаря-психіатра зі шкільних років і навіть лікувався стаціонарно у 2000-му. Експертиза підтвердила, що він не може повною мірою усвідомлювати свої дії.

З середини березня минулого року він був під вартою. Проте тепер суд його визнав невиновним, і його звільнили прямо в залі суду.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

агент рф Чернігівська область суд
