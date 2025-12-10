16:35  10 декабря
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 16:31

Бойца "Азова" Валерия Еремеева, попавшего в плен во время обороны Мариуполя, приговорили к 22 годам колонии строгого режима

10 декабря 2025, 16:31
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Оккупационный суд в Мариуполе объявил приговор воину полка "Азов" Валерию Еремееву, находящемуся в плену с весны 2022 года

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает RegioNews.

Защитник приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в "расстреле мирного жителя". Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В горсовете отмечают, что псевдосуд еще раз вынес приговор за выдуманное преступление. По версии российского следственного комитета, украинский военный якобы застрелил гражданского в автомобиле, считая, что у него "пророссийские взгляды".

В то же время, никакой независимой экспертизы или участия адвокатов, не связанных с оккупационными властями, не было. Доказательная база, которая могла бы подтвердить обвинение, также не представлена.

В Мариупольском горсовете подчеркивают, что все подобные приговоры российские оккупанты используют для дискредитации украинских защитников и извращения правды о разрушении Мариуполя.

Украинские власти и международные правозащитники неоднократно заявляли, что такие процессы не легитимны и нарушают международное право.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы. Кроме того, он отметил, что украинские военные продолжают активно противостоять штурмовым действиям россиян в Донецкой и Запорожской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Азов
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Зеленского будут шантажировать пока он не согласится на перемирие и выборы
10 декабря 2025, 17:26
Суд решил дальнейшую судьбу эксмера Одессы Труханова
10 декабря 2025, 17:08
В Украину идут морозы до -12°С: где будет холоднее всего на следующей неделе
10 декабря 2025, 16:53
В Израиле пытались убить Тимура Миндича
10 декабря 2025, 16:52
Зеленский правильно отреагировал на упреки Трампа о выборах
10 декабря 2025, 16:45
В ближайшие дни в Украине ожидается до 7 градусов мороза
10 декабря 2025, 16:35
НАБУ проводит обыски в центральном аппарате и региональных управлениях налоговой службы
10 декабря 2025, 16:14
В Украину попали опасные китайские чашки, — Госпродпотребслужба
10 декабря 2025, 16:05
На Тернопольщине столкнулись два грузовика
10 декабря 2025, 16:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »