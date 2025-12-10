Бойца "Азова" Валерия Еремеева, попавшего в плен во время обороны Мариуполя, приговорили к 22 годам колонии строгого режима

Оккупационный суд в Мариуполе объявил приговор воину полка "Азов" Валерию Еремееву, находящемуся в плену с весны 2022 года

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает RegioNews.

Защитник приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в "расстреле мирного жителя". Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В горсовете отмечают, что псевдосуд еще раз вынес приговор за выдуманное преступление. По версии российского следственного комитета, украинский военный якобы застрелил гражданского в автомобиле, считая, что у него "пророссийские взгляды".

В то же время, никакой независимой экспертизы или участия адвокатов, не связанных с оккупационными властями, не было. Доказательная база, которая могла бы подтвердить обвинение, также не представлена.

В Мариупольском горсовете подчеркивают, что все подобные приговоры российские оккупанты используют для дискредитации украинских защитников и извращения правды о разрушении Мариуполя.

Украинские власти и международные правозащитники неоднократно заявляли, что такие процессы не легитимны и нарушают международное право.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы Украины сорвали наступательную операцию российских войск на Сумы. Кроме того, он отметил, что украинские военные продолжают активно противостоять штурмовым действиям россиян в Донецкой и Запорожской областях.