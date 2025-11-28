В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черниговском районе патрульные остановили 37-летнего мотоциклиста, управлявшего транспортом в состоянии сильного алкогольного опьянения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Во время проверки патрульные зафиксировала уровень алкоголя в крови мужчины на уровне 2,23 промилле – почти в 11 раз превышает допустимую норму для водителей в Украине.

Нарушителя немедленно отстранили от управления. На него составили административные материалы по следующим статьям:

управление транспортом в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП),

управление без права на это (ч. 2 ст. 126 КУоАП),

нарушение правил пользования мотошлемом (ч. 5 ст. 121 КУоАП).

Пока материалы направлены в суд – там примут решение о наказании по закону.

Напомним, в Одесской области пьяный водитель совершил ДТП, пятеро пострадавших, среди них трое несовершеннолетних. Водитель отделался царапинами и ушибами. Осмотр состояния опьянения показал алкоголь в крови с превышением нормы в 3,5 раза.