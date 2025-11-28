На Чернігівщині зупинили мотоцикліста з рекордним рівнем алкоголю в крові
У Чернігівському районі патрульні зупинили 37‑річного мотоцикліста, який керував транспортом у стані сильного алкогольного сп'яніння
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Під час перевірки патрульні зафіксувала рівень алкоголю в крові чоловіка на рівні 2,23 проміле – майже в11 разів перевищує допустиму норму для водіїв в Україні.
Порушника негайно відсторонили від керування. На нього склали адміністративні матеріали за такими статтями:
- керування транспортом у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП),
- керування без права на це (ч. 2 ст. 126 КУпАП),
- порушення правил користування мотошоломом (ч. 5 ст. 121 КУпАП).
Наразі матеріали направлені до суду – там ухвалять рішення щодо покарання згідно з законом.
Нагадаємо, на Одещині геть п'яний водій вчинив ДТП, п'ятеро постраждалих, серед них троє неповнолітніх. Водій відбувся подряпинами та забоями. Огляд на стан сп’яніння показав алкоголь у крові з перевищенням норми у 3,5 рази.