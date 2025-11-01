Фото: полиция

ДТП произошло 31 октября около полуночи на въезде в село Михайло-Александровка Березовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 21-летний водитель "ВАЗу", двигаясь в сторону Березовки, не справился с управлением, съехал с дороги – машина перевернулась.

В результате ДТП травмировались пять пассажиров, среди них трое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу.

Водитель отделался царапинами и ушибами. Осмотр состояния опьянения показал алкоголь в крови с превышением нормы в 3,5 раза.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Водителя задержали, решается вопрос о подозрении и мере пресечения. Назначен ряд экспертиз, обстоятельства ДТП устанавливаются.

