23:30  31 октября
В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах
19:12  31 октября
В Житомирской области два автомобиля подорвались на минах, есть жертвы
01:50  01 ноября
"Мне не до праздников": певица Даша Астафьева призналась, почему она до сих пор не замужем
01 ноября 2025, 13:55

На Одесщине пьяный водитель совершил ДТП: пятеро пострадавших

01 ноября 2025, 13:55
Фото: полиция
ДТП произошло 31 октября около полуночи на въезде в село Михайло-Александровка Березовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно, 21-летний водитель "ВАЗу", двигаясь в сторону Березовки, не справился с управлением, съехал с дороги – машина перевернулась.

В результате ДТП травмировались пять пассажиров, среди них трое несовершеннолетних. Всех доставили в больницу.

Водитель отделался царапинами и ушибами. Осмотр состояния опьянения показал алкоголь в крови с превышением нормы в 3,5 раза.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Водителя задержали, решается вопрос о подозрении и мере пресечения. Назначен ряд экспертиз, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вечером 31 октября на Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП пострадали двое пассажиров легковушки.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Россияне атаковали дроном Марганец: есть погибший и раненая
01 ноября 2025, 13:21
В Киеве мужчину осудили за грабеж в сквере на Соломенке
01 ноября 2025, 12:52
На Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка: есть пострадавшие
01 ноября 2025, 12:33
В Полтавской области 19-летнего юношу убило током на крыше вагона
01 ноября 2025, 12:12
В Черкасской области в результате российской атаки повреждены частные дома
01 ноября 2025, 11:28
Последствия удара баллистики по Николаеву: погиб человек, среди 15 раненых – ребенок
01 ноября 2025, 11:03
ПВО обезвредила 206 из 223 российских дронов: есть попадания на семи локациях
01 ноября 2025, 10:48
Россияне ударили по объекту газодобычи в Полтавской области: возник пожар
01 ноября 2025, 10:35
Россияне атаковали Николаев баллистикой: есть пострадавшие
01 ноября 2025, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
