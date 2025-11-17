Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 17 ноября РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 128 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 91 вражеский дрон, атаковавший север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 15 локациях, а также двух баллистических ракет на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Предварительно погибли три человека. Количество пострадавших возросло до 13, среди них – четыре ребенка.