На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів

Фото: Чернігівська ОВА

Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

За його словами, за останню добу росіяни здійснили 33 атаки, пролунав 65 вибухів.

Так, у Менській громаді Корюківщини влучання БпЛА пошкодили два об'єкти енергетичної інфраструктури, на одному з них виникла пожежа. Частина населених пунктів залишилася без світла. Фахівці працюють над відновленням.

Удар по сільгосппідприємству спричинив загоряння ангару та 40 тонн пелет соняшнику, пожежу ліквідовано.

У Новгороді-Сіверському БпЛА влучив в автозаправку, поранено 54-річну працівницю, яку ушпиталили. Пізніше "герані" знову атакували місто, пошкоджено житлові будинки та магазин.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях.