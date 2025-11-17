На Чернігівщині за тиждень – 178 атак ворога, збито 114 дронів
На минулому тижні російські загарбники 178 разів атакували Чернігівську область. Українські захисники збили 114 безпілотників
Про це передає RegioNews із посиланням на начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
За його словами, за останню добу росіяни здійснили 33 атаки, пролунав 65 вибухів.
Так, у Менській громаді Корюківщини влучання БпЛА пошкодили два об'єкти енергетичної інфраструктури, на одному з них виникла пожежа. Частина населених пунктів залишилася без світла. Фахівці працюють над відновленням.
Удар по сільгосппідприємству спричинив загоряння ангару та 40 тонн пелет соняшнику, пожежу ліквідовано.
У Новгороді-Сіверському БпЛА влучив в автозаправку, поранено 54-річну працівницю, яку ушпиталили. Пізніше "герані" знову атакували місто, пошкоджено житлові будинки та магазин.
Нагадаємо, в ніч на 17 листопада РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях.