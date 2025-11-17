Враг повредил объект ДТЭК в Одесской области: 32 тыс. семей без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате вражеской атаки энергообъекта Одесской области обесточены 32 тыс. абонентов. Энергетики начнут восстановительные работы после получения разрешения от военных и спасателей

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

"Повреждения значительны. Ремонт потребует времени", – говорится в сообщении.

По данным ДТЭК, 4 000 семей удалось переподключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", – отметили в компании.

Напомним, ночью 17 ноября российская армия снова массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками. Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксированы последствия энергетической и портовой инфраструктуры. Во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов.