Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Летом 2023 года на YouTube-канале "Обычный парень" мужчина выложил видео "Против ш*болд ТЦК. САМООБОРОНА. Молоток, камни, соль, перец, песок, лимонная кислота, бензин, арматура". На видео он показывал носящий с собой молоток. Муж давал советы, как противодействовать ТЦК.

Осенью 2023 г. он также призвал к насилию над военными ТЦК. На видео он рассказывал о двух сотрудниках ТЦК, показывал их самих и их местонахождение. Когда он был задержан, он находился в розыске за уклонение от призыва по мобилизации на военную службу.

На канале "Обычный парень" было около 900 видеозаписей и 10 тысяч подписчиков. На суде мужчина заявил, что не призывал к насилию, а говорил о самообороне от неправомерных действий. По его словам, он носил молоток, чтобы защищаться от работников ТЦК, поскольку очень много роликов, где они применяют к людям физическую силу. Как-то во время рейда двое полицейских и восемь сотрудников ТЦК положили его лицом на асфальт.

В одном из видео также звучали антисемитские высказывания В суде обвиняемый заверил, что никакой ненависти к евреям нет, потому что сам является верующим человеком.

В результате суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

