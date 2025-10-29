13:17  29 октября
Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера
29 октября 2025, 13:17

Призвал к насилию над ТЦК: в Черниговской области судили YouTube-блогера

29 октября 2025, 13:17
Иллюстративное фото
Новозаводской районный суд города Чернигова признал гражданина виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Мужчина записывал видео, где призывал к насилию над военными ТЦК

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Летом 2023 года на YouTube-канале "Обычный парень" мужчина выложил видео "Против ш*болд ТЦК. САМООБОРОНА. Молоток, камни, соль, перец, песок, лимонная кислота, бензин, арматура". На видео он показывал носящий с собой молоток. Муж давал советы, как противодействовать ТЦК.

Осенью 2023 г. он также призвал к насилию над военными ТЦК. На видео он рассказывал о двух сотрудниках ТЦК, показывал их самих и их местонахождение. Когда он был задержан, он находился в розыске за уклонение от призыва по мобилизации на военную службу.

На канале "Обычный парень" было около 900 видеозаписей и 10 тысяч подписчиков. На суде мужчина заявил, что не призывал к насилию, а говорил о самообороне от неправомерных действий. По его словам, он носил молоток, чтобы защищаться от работников ТЦК, поскольку очень много роликов, где они применяют к людям физическую силу. Как-то во время рейда двое полицейских и восемь сотрудников ТЦК положили его лицом на асфальт.

В одном из видео также звучали антисемитские высказывания В суде обвиняемый заверил, что никакой ненависти к евреям нет, потому что сам является верующим человеком.

В результате суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе судили курьера, который поджигал машины по заказу. На суде он заявил, что сделал это, потому что думал, что машина принадлежала ТЦК. Теперь ближайшие годы он проведет за решеткой.

блогер суд ТЦК Чернигов
