Ілюстративне фото

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Влітку 2023 року на YouTube-каналі "ЗвиЧАЙний хлопецЬ" чоловік виклав відео "Против ш*болд ТЦК. САМООБОРОНА. Молоток, камни, соль, перец, песок, лимонная кислота, бензин, арматура". На відео він показував молоток, який носив із собою. Чоловік давав поради, як протидіяти ТЦК.

Восени 2023 року він також закликав до насильства над військовими ТЦК. На відео він розповідав про двох співробітників ТЦК, показував їх самих та їх місце розташування. Коли його затримали, він перебував у розшуку за ухилення від призову за мобілізацією на військову службу.

На каналі "ЗвиЧАЙний хлопецЬ" було близько 900 відеозаписів і 10 тисяч підписників. На суді чоловік заявив, що він не закликав до насильства, а говорив про самооборону від неправомірних дій. За його словами, він носив молоток, щоб захищатися від працівників ТЦК, оскільки дуже багато роликів, де вони застосовують до людей фізичну силу. Якось під час рейду двоє поліцейських та восьмеро співпрацівників ТЦК поклали його обличчям на асфальт.

В одному з відео також звучали антисемітські висловлювання У суді обвинувачений запевнив, що ніякої ненависті до євреїв не має, тому що сам є віруючою людиною.

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі судили кур'єра, який підпалював машини на замовлення. На суді він заявив, що зробив це, бо думав нібито та автівка належала ТЦК. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.